Перчатки крючком, ажурные, вертикальным способом

Перчатки женские и на мужчин можно вязать своими руками. Отличаются они лишь размером. Если вы в совершенстве владеете крючком, то вам легче любую вещь связать именно крючком, а не спицами. Как уже знаем перчатки можно вязать по разным способам, по кругу крючком, так и на спицах. Мы советуем воспользоваться способом вязания перчаток по вертикали.

Если перчатки женские то верх перчаток вяжем ажурной вязкой по схеме, ладонь обычными столбиками без накида. А если перчатки для мужчин, то всю работу по вязанию перчаток выполняем простыми столбиками без накида. Так получатся теплые прочные мужские перчатки для работы и рыбалки.

Определить размер перчатки

Измерение ладони и определение размера перчаток и количества петель проводим одинаково, для женских перчаток и для мужских. Для начала можно измерить ладонь сантиметровой лентой и записать размеры, а можно положить ладонь на лист бумаги и обвести её контуры карандашом.

Ластик по основной схеме ажура вывязывается уже на готовых перчатках по кругу. Но это для этой модели перчаток, а так ластик тоже можно вязать вертикально одним полотном с ладонью перчаток.

Как начать вязать перчатки крючком

Начинаем работу с верхней части с крайнего пятого пальца. Связать цепочку из воздушных петель, необходимой длины и вязать в прямом и обратном направлении столбиками без накида. Тритий ряд вязать так – 1 столбик с накидом в 3-й столбик основы, 2 воздушные петли, 3-и столбика с накидом, обхватывая первый , 1 столбик с накидом в шестой столбик основы и далее по схеме.

Каждый палец перчатки начинать вязать с цепочки, из воздушных петель. Длина цепочки равна длине каждого пальца.

Ладонь вязать с большого пальца. Вначале верхнюю часть, затем второй палец вместе с нижней частью большого пальца. Сложить детали большого пальца вместе.

Связать цепочку, для третьего пальца и столбики без накида для второго пальца. Затем цепочку для третьего пальца и столбики без накида у второго пальца от крестика до крестика, крестики указаны на чертеже. Ряд столбиков продолжить выполнять на основе большого пальца.

Теперь нижнюю часть перчатки вязать аналогично верхней. Когда и нижняя часть будет связана, по контуру пальцев связать один ряд столбиков с накидом, затем с изнаночной стороны крючком связать детали большого пальца. Сметать верхнюю и нижнюю часть перчатки и соединить их с изнаночной стороны столбиками без накида. Вывернуть на лицевую сторону и вывязать ластик.

Перчатки крючком схема

Перчатки вязать можно различным узором, например по такой схеме. Можно вязать нитками двух цветов – верх одним цветом, а ладонь другим.